В развитие Пулково вложат 500 миллионов евро

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-30T11:14:45+03:00

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Оператор петербургского аэропорта Пулково определился со стратегией развития воздушной гавани Северной столицы. В ближайшие годы в модернизацию авиаузла будет вложено около 500 миллионов евро. И это самый экономичный вариант.

- Была выбрана наиболее «умеренная» модель развития из трех возможных. Так, в Пулково не будут строить отдельный терминал для лоукостеров, - пишет «Коммерсант».

По словам экспертов, при нынешнем пассажиропотоке и «размытии» понятия лоукостер (в одном самолете могут лететь как ультрабюджетные пассажиры, так и бизнес-класс), такие инвестиции не имеют смысла. Приспособление Пулково-2 для бюджетных авиакомпаний, на чем настаивал Смольный, тоже пока под вопросом.

Нынешний вариант предусматривает строительство рулежной дорожки скоростного схода, новой базы для аэродромных служб, монтаж допнакопителей в посадочных галереях у выходов к перронным автобусам, установку автоматических стоек для сдачи багажа, модернизацию коммерческой зоны внутренних перелетов. На международных рейсах (в северной галерее) появятся переходы с телескопическими трапами, в южной - новые переходы и перрон.

ИСТОЧНИК KP.RU