Петербуржцам рассказали, где можно жарить шашлыки не опасаясь штрафов

СЕГОДНЯ 20:53 2019-04-30T20:53:30+03:00

Жарить мясо на мангале любят все, но вот где это можно делать, знают немногие. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в пределах города есть 32 оборудованные площадки, но ехать до них лучше на машине

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Весна, хорошая погода, длинные выходные- самое время для шашлыков. Вот только собраться с пакетами и выйти в ближайший перелесок - значит нарушить закон и, возможно, нарваться на штраф. Чтобы не иметь проблем, жарить мясо можно только на специальных площадках. Их в городе 32, правда все расположены в Курортном лесопарке.

- Курортный лесопарк специально готовит площадки для отдыха. Открытые участки огораживают широкой минерализованной полосой. На площадках не только оборудуют места для разведения костров, но и ставят урны для мусора, устанавливают лесную мебель, -сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

В нынешнем году, перед сезоном, два места отдыха были отремонтированы, а еще 10 воссозданы заново. Посмотреть список можно на сайте лесничества. И все бы хорошо, но добраться до лесных опушек, где безбоязненно можно поставить мангал и сделать шашлыки, смогут не все.

В большинстве случаев для этого требуется машина. А на общественном транспорте, да с детьми, мешками с углем, мясом и прочим... Скорее всего большинство по привычке пойдет куда-то ближе к дому, хоть в Смольном и предупреждают, что в 2018 году было составлено 1775 протоколов за незаконное разжигание костров и использование мангалов, штраф по которым составляет до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU