1 мая в Петербурге будет солнечным и теплым

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-01T09:00:06+03:00

1 мая в Петербурге будет теплым и располагающим для прогулок. Фото: Олег ЗОЛОТО

В День Весны и Труда по городу можно гулять с большим удовольствием

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Петербурге, как и по всей России отмечается День Весны и Труда. В городе пройдут массовые праздничные шествия, а небесная канцелярия, решив отложить дожди на потом, подарила горожанам ясный и солнечный день.

- 1 мая в Петербурге без осадков, переменная облачность. Ветер юго-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Петербуржцам, которые не пойдут на первомайские демонстрации, а решат отправиться в центр города на машине, надо помнить, что большая часть Невского проспекта, весь Литейный проспект, а также площадь Восстания и часть Лиговского проспекта будут перекрыты из-за шествия колонн.

В центр лучше отправляться завтра, тем более, что и погода испортится. 2 мая в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер - самое время ходить по музеям, театрам или магазинам.

ИСТОЧНИК KP.RU