Петербуржцев попросили не делать фото с дикими животными
С началом туристического сезона на улицах Петербурга традиционно появляются люди, предлагающие сделать фото с обезьянкой, енотом, медвежонком или экзотической птицей. Вот только такой бизнес, мало что он нелегальный, может принести вред человеку и уж точно самим животным.
- Объекты животного мира могут нанести вред здоровью человека. Дикие звери к принудительному контакту не готовы. Такие встречи не приносят радости ни объектам животного мира, ни людям, - напоминает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.
То, что развлечение больше привычное для южных курортов не совсем законно и правильно, давно догадываются многие петербуржцы. В жару животных, тех же обезьянок, держат на привязи, а медвежата в намордниках часто изнывают от жажды и задыхаются.
Чтобы пресечь эксплуатацию братьев наших меньших, обо всех замеченных эпизодах жителей Северной столицы призывают сообщать инспекторам комитета по телефонам: 417-59-28 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU