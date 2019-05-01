Петербуржцев попросили не делать фото с дикими животными

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-01T18:02:30+03:00

Это может нанести вред и человеку и братьям нашим меньшим

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С началом туристического сезона на улицах Петербурга традиционно появляются люди, предлагающие сделать фото с обезьянкой, енотом, медвежонком или экзотической птицей. Вот только такой бизнес, мало что он нелегальный, может принести вред человеку и уж точно самим животным.

- Объекты животного мира могут нанести вред здоровью человека. Дикие звери к принудительному контакту не готовы. Такие встречи не приносят радости ни объектам животного мира, ни людям, - напоминает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

То, что развлечение больше привычное для южных курортов не совсем законно и правильно, давно догадываются многие петербуржцы. В жару животных, тех же обезьянок, держат на привязи, а медвежата в намордниках часто изнывают от жажды и задыхаются.

Чтобы пресечь эксплуатацию братьев наших меньших, обо всех замеченных эпизодах жителей Северной столицы призывают сообщать инспекторам комитета по телефонам: 417-59-28 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU