На майские праздники Петербург и Москву свяжут два дополнительных поезда

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-01T18:22:41+03:00

На майские праздники из Москвы в Петербург и обратно пустят по одному допсоставу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Не секрет, что многие москвичи любят на праздники приезжать в Петербург. Здесь и потише после столицы, но и мест для досуга хватает. К ним присоединяются и сами петербуржцы, работающие в столице. Чтобы закрыть все потребности в билетах, в РЖД решили пустить два дополнительных поезда.

- Так, 8 мая отправится поезд по маршруту Москва (Ленинградский вокзал) – Санкт-Петербург (Ладожский вокзал). 12 мая – из Санкт-Петербурга (Московский вокзал) в Москву (Ленинградский вокзал), - сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Жителям самого Великого Новгорода поезда интересны по тем же причинам. Оба состава пройдут через город, а значит появится дополнительная возможность съездить на отдых в оду из столиц или же наоборот, домой.

Напомним, что нерабочими по случаю Дня победы объявлены 9, 10, 11 и 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU