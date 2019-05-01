На Петербург и Ленинградскую область надвигается сильный ветер с дождем
Последние две недели апреля были на Северо-Западе России очень теплыми. В отдельные дни температура превышала среднюю почти на 10 градусов, а петербуржцы удивлялись солнцу, которое держалось в городе почти все последнее время. Но погода изменчива и уже в ближайшие два для горожан ждет испытание дождем, ветром и даже мокрым снегом.
- 2 мая утром и днем дождь, ветер юго-западный, западный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем +12...+14 градусов. 3 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, с порывами до сильного. Температура днем составит от 2 до 4 градусов выше ноля, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.
Предупреждает об ударе стихии и областное управление МЧС. По информации спасателей, во второй половине дня 2 мая в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.
3 мая - ветер до 17-22 м/с и налипание мокрого снега на провода и деревья, а ночью и утром 4 числа синоптики предрекают порывы ветра до 15-18 м/с.
В общем, в длинные майские выходные лучше сидеть дома, а на улицу выходить лишь по необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU