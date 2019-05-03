Следователи проверят семью, где воспитывают «детей-маугли»
Четырьмя детьми, которые живут в квартире в доме на 5-ом Предпортовом проезде, заинтересовались следователи. Малыши не ходят в садику и школу, гуляют по улице одни, выглядят крайне неухоженными. В квартире стоит жуткий запах, повсюду – экскременты. Приглядывает за тремя младшими старшая сестра, которой на вид 14 лет. Родителей рядом соседи не замечали.
Дети-маугли в Петербурге.
Органы опеки якобы в курсе ситуации, но ничего не предпринимали. Теперь к ним подключились люди в форме. Материалы проверки полиции готовятся принять к производству.
Ребятишки вынуждены спать на голых матрацах. Фото: соцсети.
– В ходе доследственной проверки будут тщательнейшим образом выяснены причины и условия, а также все обстоятельства происшедшего, проверена достоверность распространенных в СМИ фотографий и видеоматериалов, – сообщают в ГСУ СК по Петербургу. – Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU