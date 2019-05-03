Следователи проверят семью, где воспитывают «детей-маугли»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-03T10:34:25+03:00

Органы опеки якобы в курсе ситуации, но ничего не предпринимали Фото: соцсети

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Четырьмя детьми, которые живут в квартире в доме на 5-ом Предпортовом проезде, заинтересовались следователи. Малыши не ходят в садику и школу, гуляют по улице одни, выглядят крайне неухоженными. В квартире стоит жуткий запах, повсюду – экскременты. Приглядывает за тремя младшими старшая сестра, которой на вид 14 лет. Родителей рядом соседи не замечали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706519" frameborder="0"></iframe> Дети-маугли в Петербурге.

Органы опеки якобы в курсе ситуации, но ничего не предпринимали. Теперь к ним подключились люди в форме. Материалы проверки полиции готовятся принять к производству.

Ребятишки вынуждены спать на голых матрацах. Фото: соцсети.

– В ходе доследственной проверки будут тщательнейшим образом выяснены причины и условия, а также все обстоятельства происшедшего, проверена достоверность распространенных в СМИ фотографий и видеоматериалов, – сообщают в ГСУ СК по Петербургу. – Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU