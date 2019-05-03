2019-05-03T11:14:51+03:00
Происшествия

Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

3 мая в Петербурге обещают ветреным и дождливым
Анна ПОСЛЯНОВА
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На оперативном дежурстве 171 бригада, это 614 человекНа оперативном дежурстве 171 бригада, это 614 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 3 мая, погода петербуржцев ее порадует: весь день синоптики обещают дожди, порывистый ветер до 24 метров в секунду и незначительный плюс на градуснике (всего до четырех градусов). Энергетики к обрывам линий электропередач падающими рекламными щитами и деревьями готовы.

– Уже с полуночи мы перешли в режим повышенной готовности, – сообщают в пресс-службе компании «Ленэнерго». – На оперативном дежурстве находится 171 бригада, в них задействованы 614 специалистов. Бригады оснащены 185 спецмашинами.

На время разгула стихии энергетики не только ввели дополнительные дежурства, но проверили готовность спецтехники и аварийного запаса и даже созвали оперативный штаб.

В случае аварий на линиях электропередач петербуржцев и жителей Ленинградской области просят звонить на круглосуточную горячую линию по номеру: 8 (800) 700-14-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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