Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра
Сегодня, 3 мая, погода петербуржцев ее порадует: весь день синоптики обещают дожди, порывистый ветер до 24 метров в секунду и незначительный плюс на градуснике (всего до четырех градусов). Энергетики к обрывам линий электропередач падающими рекламными щитами и деревьями готовы.
– Уже с полуночи мы перешли в режим повышенной готовности, – сообщают в пресс-службе компании «Ленэнерго». – На оперативном дежурстве находится 171 бригада, в них задействованы 614 специалистов. Бригады оснащены 185 спецмашинами.
На время разгула стихии энергетики не только ввели дополнительные дежурства, но проверили готовность спецтехники и аварийного запаса и даже созвали оперативный штаб.
В случае аварий на линиях электропередач петербуржцев и жителей Ленинградской области просят звонить на круглосуточную горячую линию по номеру: 8 (800) 700-14-71.
ИСТОЧНИК KP.RU