2019-05-03T12:29:21+03:00
Происшествия

В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень опасности

Ветер 3 мая разгонится в двух регионах до 24 метров в секунду
Анна ПОСЛЯНОВА
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Продолжит стихия бушевать и завра, 4 маяПродолжит стихия бушевать и завра, 4 маяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Гидрометцентр России объявил в Петербурге и Ленинградской области желтый уровень опасности. Потенциально опасная погода установилась в двух регионах из-за сильного ветра.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сегодня, 3 мая, порывы ветра в городе будут достигать 23 метров в секунду. Сильнее всего будет дуть в прибрежных районах. В Ленобласти спасатели предупреждают о скорости ветра до 24 метров в секунду. Продолжит стихия бушевать и завра, 4 мая: прогнозируют ветер до 15 метров в секунду.

И все это – на фоне невысокой температуры. Днем воздух в Петербурге прогреется до четырех-шести градусов, в южных районах Ленинградской области – до девяти градусов выше нуля. Из-за низких температур обещают налипание мокрого снега.

К счастью, прекратит накрапывать уже к вечеру. А завтра Петербургу прочат малую облачность и до плюс восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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