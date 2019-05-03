В Красном Селе нелегал связал и изнасиловал 10-летнюю девочку
10-летняя девочка стала жертвой насильника-нелегала. Вчера днем, 2 мая, в полицию Петербурга обратилась 34-летняя жительница Красного Села. Женщина заявила, что накануне вечером ее маленькую дочь обесчестил 27-летний мигрант. Мама жертвы педофила с ним сожительствует.
– В съемной квартире в Красносельском районе Петербурга гражданин Узбекистана, проживающий в городе без регистрации, связал 10-летней дочери своей сожительницы руки скотчем и изнасиловал ее, – сообщает «Оперативное прикрытие».
В тот же вечер ребенка увезли в одну из детских больниц города с травмами половых органов. Состояние девочки медики оценивают как среднее.
Нелегала задержали. За изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, приезжему грозит от 12 до 20 лет за решеткой, а если выяснится, что это не первый пострадавший ребенок на его совести, то пожизненное.
ИСТОЧНИК KP.RU