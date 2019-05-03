В Красном Селе нелегал связал и изнасиловал 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-03T16:04:06+03:00

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10-летняя девочка стала жертвой насильника-нелегала. Вчера днем, 2 мая, в полицию Петербурга обратилась 34-летняя жительница Красного Села. Женщина заявила, что накануне вечером ее маленькую дочь обесчестил 27-летний мигрант. Мама жертвы педофила с ним сожительствует.

– В съемной квартире в Красносельском районе Петербурга гражданин Узбекистана, проживающий в городе без регистрации, связал 10-летней дочери своей сожительницы руки скотчем и изнасиловал ее, – сообщает «Оперативное прикрытие».

В тот же вечер ребенка увезли в одну из детских больниц города с травмами половых органов. Состояние девочки медики оценивают как среднее.

Нелегала задержали. За изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, приезжему грозит от 12 до 20 лет за решеткой, а если выяснится, что это не первый пострадавший ребенок на его совести, то пожизненное.

ИСТОЧНИК KP.RU