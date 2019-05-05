В Петербурге брат угнал у сестры иномарку и разбил ее
В Петербурге полицейским пришлось разбираться с нерадивым родственником 37-летней горожанки. 22-летний брат женщины решил покататься на ее «volvo s60» и угнал автомобиль. Хозяйка машины решили не мириться с этим и обратилась в полицию.
- Гражданка, которая сообщила, что в от дома 1 по проспекту Шлиссельбургский ее 22-летний, ранее судимый брат тайно похитил ее автомобиль, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Правда, долго кататься горе-брат не смог. Вскоре он попал в аварию у дома по Советскому проспекту, где и был задержан.
- Он не имел документов, разрешающих вождение данного автомобиля и находился в состоянии алкогольного опьянения, - добавляют в полиции. - В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU