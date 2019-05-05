2019-05-05T18:10:45+03:00
Происшествия

В Ленобласти пропавшую после ссоры с другом женщину нашли мертвой

Светлана исчезла во время отдыха в лесу
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Светлана пропала во время поездки в лесСветлана пропала во время поездки в лесФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Ленинградской области нашли тело пропавшей 1 мая 31-летней Светланы. Женщина отдыхала с другом в лесу в Токсово. Между ней и приятелем произошла ссора, после которой Светлана исчезла. Полицейские и волонтеры сразу же организовали поиски. К сожалению, женщину нашли погибшей.

- Ездили на отдых, где между ней и Александром произошла ссора, - говорилось в объявлении о пропаже. - Она ушла и не вернулась. На работу 2 мая не вышла. Телефон не брала, но гудки шли до часу ночи 2 мая. Телефон, скорее всего, сел и больше не включался. С момента пропажи, не появлялась. С собой из вещей был телефон, именная банковская карта, перцовый баллон.

Сегодня, 5 мая, поиски свернули. Волонтеры сообщили, что Светлану нашли мертвой. Причины ее смерти сейчас выясняют силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге взрывотехники обследовали подозрительный пакет, найденный под вагоном
В Петербурге в параде Победы примут участие три уникальных кабриолета
В Петербурге брат угнал у сестры иномарку и разбил ее
Следователи проводят проверку после обнаружения ямы с телами жертв, расстрелянных фашистами
Российский боец Михаил Заяц сразиться с Бруно Сильвой в Петербурге
На Арсенальной набережной каршеринговый автомобиль снес светофор
В Петербурге пьяный лихач протаранил машину ГИБДД
В Петербурге водитель автобуса отбился от двух грабителей, угрожавших пистолетом
В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны и подсветили Лахта Центр
С дома на набережной Фонтанки обрушилась штукатурка
В метро Петербурга рассказали, почему вагоны ночуют в тоннелях
В Петербурге выпустят самый масштабный сборник стихов Александра Володина
В Петербурге за сутки умерли два подростка
На улице Ушинского появились перевернутые дорожные знаки
Патриарх Кирилл перенес поездку в Петербург
У петербурженки украли с банковской карты 115 тысяч рублей
В Петербурге открылся Фестиваль ледоколов
В Петербурге на Радоницу запустят больше трамваев и троллейбусов
В Петербурге потеплеет к 9 мая