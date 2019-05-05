В Ленобласти пропавшую после ссоры с другом женщину нашли мертвой

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-05T18:10:45+03:00

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В Ленинградской области нашли тело пропавшей 1 мая 31-летней Светланы. Женщина отдыхала с другом в лесу в Токсово. Между ней и приятелем произошла ссора, после которой Светлана исчезла. Полицейские и волонтеры сразу же организовали поиски. К сожалению, женщину нашли погибшей.

- Ездили на отдых, где между ней и Александром произошла ссора, - говорилось в объявлении о пропаже. - Она ушла и не вернулась. На работу 2 мая не вышла. Телефон не брала, но гудки шли до часу ночи 2 мая. Телефон, скорее всего, сел и больше не включался. С момента пропажи, не появлялась. С собой из вещей был телефон, именная банковская карта, перцовый баллон.

Сегодня, 5 мая, поиски свернули. Волонтеры сообщили, что Светлану нашли мертвой. Причины ее смерти сейчас выясняют силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU