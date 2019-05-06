В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-06T08:08:26+03:00

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Жители поселка Металлострой, который входит в состав Колпинского района Петербурга, накануне в воскресение, 5 мая, кормили в местном пруду уток и заметили необычную птичку, которая выделялась среди всех. Присмотревшись повнимательнее, узнали в ней утку-мандаринку, которая занесена в Красную книгу. Снимками редкой пернатой горожане поделились в социальной сети.

- В наших краях появилась утка-мандаринка. Прибилась к семье уток. Активно с ними соперничает за кусок булки, - рассказали о жизни краснокнижной птички в местном пруду петербуржцы.

Мандаринка прибилась к семье утокФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Мандаринка – это лесная утка, которая живет на территории Дальнего Востока. Примечательно, что зимуют птицы обычно в Китае и Японии. Поэтому, откуда прилетела эта гостья, сказать сложно.

Некоторые петербуржцы отметили, что вообще кормить уток дрожжевой выпечкой не рекомендуется. От нее у них начинаются проблемы с желудком. Да, и прикармливать диких птиц не стоит, так как тогда они привыкают и не хотят улетать в теплые страны и из-за зимних холодов погибают. Если все же есть желание помочь уточкам и покормить их, то лучше для этого купить зерен овса, ячменя, пшеницы, кукурузы или перловки.

ИСТОЧНИК KP.RU