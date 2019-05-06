2019-05-06T08:38:09+03:00
Происшествия

Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль

Машину можно было спасти, если бы очевидцы проявили активность, а не снимали пожар на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь на 6 мая в Купчино сгорел автомобильВ ночь на 6 мая в Купчино сгорел автомобильФото: Олег ЗОЛОТО
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В ночь на понедельник, 6 мая, во Фрунзенском районе Петербурга сгорела иномарка «Мазда». Пожар начался в начале первого ночи. Еще до наступления часа спасатели уже устранили огонь. Однако машина успела серьезно обгореть.

- Горела «Мазда» на Малой Балканской 41, - сообщил очевидец в социальной сети.

К своему посту он опубликовал видео. На кадрах видно, как у автомобиля только начал гореть капот. Сильного огня еще не видно. Проезжающий мимо водитель запечатлел это на камеру и отправился дальше по своим делам.

В Купчино загорелся автомобиль .

- А остановиться, вызвать пожарных? Не? – возмутились петербуржцы в соцсети, увидев видео слегка горящей машины.

Но как отмечает еще одна свидетельница пожара, спасателей они вызвали, как только заметили огонь. Несмотря на то, что пожар был потушен через 15 минут, за это время у «Мазды» успел выгореть отсек двигателя и обгорели части салона. Благо, в результате ЧП в Купчино никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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