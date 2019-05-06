2019-05-06T09:11:22+03:00
Общество

Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков

Петербуржцы загадывали желания под звуки классической музыки в Юсуповском саду [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прошел фестиваль водных фонариковВ Петербурге прошел фестиваль водных фонариковФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге с 3 по 5 мая в Юсуповском саду прошел фестиваль водных фонариков. Одно из самых романтичных событий года посетили сотни петербуржцев и гостей города для того, чтобы насладиться чарующими музыкальными композициями и своими глазами увидеть, как сад превращается в царство рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий.

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В Петербурге прошел фестиваль водных фонариков
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- Вчера побывали с мужем на фестивале фонариков в Юсуповском саду. Загадали желание, послушали артистов, посмотрели балет, фаер-шоу, покормили уточек. Под вечер царила такая волшебная атмосфера, не передать, - делятся впечатлениями в соцсетях петербуржцы.

Довольные мероприятием горожане публикуют у себя на страницах фотографии и видео разноцветных фонариков, которые медленно плывут по водной поверхности и светятся в темноте. Действительно, завораживающе.

Петербуржцы загадали жаления в Юсуповском саду Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы загадали жаления в Юсуповском садуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Фестиваль водных фонариков в Петербурге проходит уже стал доброй традицией. Поэтому, те, кто хотел, но не успел посетить в этот раз мероприятие, смогут это сделать в будущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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