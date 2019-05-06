Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-06T09:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Петербурга устроил настоящую «сеть плантаций» по выращиванию конопли в городе. Под разведение наркотического растения мужчина выделил две квартиры. Создал благоприятные условия для культивации, взращивал ростки, а после созревшие растения сушил, упаковывал и продавал. Как стало известно в понедельник, 6 мая, пресекли эту деятельность сотрудники транспортной полиции Петербурга.

- Правоохранители задержали граждан, которые подозреваются в незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере. Один из них 44-летний безработный с тремя квартирами в собственности. В одной он жил сам, а в двух других выращивал марихуану, - рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

«Ботаника» арестовали при продаже очередной партии конопли его постоянному покупателю. При задержании у них изъяли четыре пакета травы. Экспертиза показала, что в них содержалось более 550 грамм марихуаны.

В квартирах-плантациях росли 64 куста конопли и 69 черенков этого же растения. Там же находились и все предметы для выращивания растений.

За культивацию и продажу наркотиков безработный петербуржец может отправиться в тюрьму на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU