2019-05-06T13:34:41+03:00
Общество

В Петербурге открылись бесплатные экскурсии на самокатах

С мая по сентябрь горожане смогут изучить исторический центр во время приятной прогулки
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге с мая по сентябрь откроется сезон экскурсий на самокатах Фото: культурно-просветительский проект «Открытый город»В Петербурге с мая по сентябрь откроется сезон экскурсий на самокатах Фото: культурно-просветительский проект «Открытый город»
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С наступлением тепла в Петербурге открылся сезон бесплатных экскурсий. Причем не обычных. Его участники будут исследовать город, катаясь на самокатах. Организаторы сообщают, что такие культурно-образовательные прогулки будут проходить с мая по сентябрь 2019 года.

- Прогулки на самокатах по историческому центру Санкт-Петербурга – Литейной части, Петроградской стороне проводят профессиональные экскурсоводы, краеведы, кандидаты исторических наук. В ходе экскурсий горожанам расскажут об истории кварталов, известных людях, которые здесь жили, об архитектуре зданий, расположенных на пути следования участников таких прогулок, - рассказали организаторы мероприятий проект «Открытый город».

Для того чтобы принять участие в необычной экскурсии, необходимо просто зарегистрироваться на сайте проекта и записаться на мероприятие. Собственный самокат при этом искать не надо. Все транспортные средства выдаются организаторами совершенно бесплатно.

Ближайшие самокатные экскурсии пройдут 11 и 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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