Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-06T14:10:45+03:00

Здание на Парковой улице внесено в госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения

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Одним памятником архитектуры в Петербурге стало больше. По распоряжению главы комитета по охране памятников (КГИОП) в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения внесен дом Витцеля, расположенный на Парковой улице в Сестрорецке.

- Дом Франца Романовича Витцеля, выполненный в неоклассических формах, является единственным объектом культурного наследия в исторической Канонерской части Сестрорецка, внешний облик без изменений, - сообщает пресс-служба КГИОП.

Каменное здание, украшенное полуротондой с колоннами, было выстроено в 1910 году для почетного гражданина Санкт-Петербурга, предпринимателя Франка Витцеля, который перебрался в Сестрорецк по советам врачей.

В советские годы в доме размещался пионерлагерь, а само здание находилось в велении Сестрорецкого курорта. Позднее дом Витцеля отошел Министерству обороны, а с 2010 стал собственностью Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU