Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником
Одним памятником архитектуры в Петербурге стало больше. По распоряжению главы комитета по охране памятников (КГИОП) в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения внесен дом Витцеля, расположенный на Парковой улице в Сестрорецке.
- Дом Франца Романовича Витцеля, выполненный в неоклассических формах, является единственным объектом культурного наследия в исторической Канонерской части Сестрорецка, внешний облик без изменений, - сообщает пресс-служба КГИОП.
Каменное здание, украшенное полуротондой с колоннами, было выстроено в 1910 году для почетного гражданина Санкт-Петербурга, предпринимателя Франка Витцеля, который перебрался в Сестрорецк по советам врачей.
В советские годы в доме размещался пионерлагерь, а само здание находилось в велении Сестрорецкого курорта. Позднее дом Витцеля отошел Министерству обороны, а с 2010 стал собственностью Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU