Сумку с расчлененным трупом нашли в заброшенном доме в Пушкине

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-06T14:25:57+03:00

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В петербургском городе Пушкин сотрудники полиции расследуют убийство неизвестного мужчины. Его тело было найдено рано утром в воскресение, 5 мая, в заброшенном частном доме номер 4 по Павловскому шоссе. Расчлененный труп был сложен в хозяйственной сумке.

- Расчлененный скелетированный труп неизвестного мужчины был обнаружен в сумке в заброшенном доме. В связи с этим с первого взгляда возраст убитого сразу определить не представляется возможным. Это установит экспертиза, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

В итоге, правоохранители задержали по подозрению в убийстве троих мужчин в возрасте 33-х, 47-ми и 53-х лет. Во внимание полиции они попали по наводке некого гражданина. Поздним вечером 4 мая он позвонил страдам правопорядка и сообщил, что нашел «убийцу пенсионера». По его словам, убийство старика произошло еще два года назад.

Сотрудники полиции проводят проверку и продолжают расследование убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU