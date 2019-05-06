2019-05-06T14:37:08+03:00
Общество

Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы

Ограничения коснутся старого направления дороги, идущей в тосненской городской черте
Петр КИБЕР
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9 мая в течении часа будет закрыто движение по старому участку М-10 в Тосно. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"/Яндекс.Карты9 мая в течении часа будет закрыто движение по старому участку М-10 в Тосно. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"/Яндекс.Карты
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Близится 9 мая, а это значит, что в Петербурге и городах Ленинградской области пройдут шествия, посвященные Дню Победы. И в большинстве случаев это ограничит движение транспорта. Так, в Тосно на час перекроют старое направление трассы М-10 «Москва-Петербург».

- В период с 10:00 до 11:00 9 мая 2019 года будет полностью перекрыто движение автотранспорта по участку федеральной дороги М-10 от пересечения с улицей Гражданская Набережная до пересечения с шоссе Барыбина в городе Тосно, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Водителей призывают быть внимательнее и предлагают пользоваться объездной дорогой на участке М-10, проходящей вокруг Тосно, либо же смотреть схему движения и ехать сквозь сам город. После окончания мероприятий все ограничения будут сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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