Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы
Близится 9 мая, а это значит, что в Петербурге и городах Ленинградской области пройдут шествия, посвященные Дню Победы. И в большинстве случаев это ограничит движение транспорта. Так, в Тосно на час перекроют старое направление трассы М-10 «Москва-Петербург».
- В период с 10:00 до 11:00 9 мая 2019 года будет полностью перекрыто движение автотранспорта по участку федеральной дороги М-10 от пересечения с улицей Гражданская Набережная до пересечения с шоссе Барыбина в городе Тосно, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
Водителей призывают быть внимательнее и предлагают пользоваться объездной дорогой на участке М-10, проходящей вокруг Тосно, либо же смотреть схему движения и ехать сквозь сам город. После окончания мероприятий все ограничения будут сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU