С 10 мая по Петербургу будет ходить экскурсионный ретро-автобус

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-06T16:19:35+03:00

В Петербурге можно будет прокатиться на экскурсионном ретро-автобусе. Фото: "Пассажиравтотранс".

Узнать больше об истории города и прокатиться на легендарном «львовском» приглашают всех гостей и жителей города

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Петербург - город туристов и экскурсий. Их водят по крышам, по пригородам, по музеям. Ходят по Северной столицы ходят и специальные автобусы, на которых можно прокатиться и приобщиться к истории. С 10 мая к ним прибавится еще один - легендарный «львовский».

- 10 мая стартует новый проект для всех, кто интересуется историей Санкт-Петербурга. Увидеть знаковые достопримечательности Северной столицы можно будет из окна раритетного автобуса, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Проект «Ленинградский автобус» - совместное детище транспортников и одной из городских туркомпаний. Петербуржцев и туристов решили привлекать не только увлекательными историями о городе, но и возможностью прокатиться на старом «львовском» автобусе - ЛАЗ-699Р - такие машины работали на междугородних рейсах в 70-80 годах прошлого века. Сейчас в «живом» состоянии их практически не осталось.

Отправление - от Казанской площади. Обзорные экскурсии будут проходить еженедельно.

ИСТОЧНИК KP.RU