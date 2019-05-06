2019-05-06T21:04:35+03:00
Происшествия

Движение по красной ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы девушки

Поезда не ходили от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов»
Петр КИБЕР
Поделиться:
На красной ветке метро был сбой в движении из-за человека на рельсах.На красной ветке метро был сбой в движении из-за человека на рельсах.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам поезда метро, подъезжавшего к станции «Автово» вечером 6 мая. Уже у самой платформы машинист экстренно дернул ручку тормоза. Причиной стал человек на рельсах. Движение по красной ветке метро пришлось остановить.

- Поезда не ходят от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов», - сообщали петербуржцы в соцсетях.

Задержка продолжалась около 15 минут. Это время понадобилось, чтобы достать человека с путей. По счастью, трагедии не произошло. Пострадавшая, а ей оказалась девушка, разбила голову, но осталась жива.

По предварительной информации, поезд успел остановиться, а ранения петербурженка получила при падении на рельсы. Сейчас она госпитализирована, причины инцидента выясняются. Известно, что инцидент произошел в 20:14, а движение поездов в 20:30 было полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рядом с «переходом смерти» на пересечении Мебельной улицы и Лыжного переулка поставят светофор
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Срочно нужно молоко: В Ленобласти из-за дачников шестеро лисят остались сиротами
Петербургское метро будет работать без перерывов в ночь с 9 на 10 мая
В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб
Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы
Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая
С 10 мая по Петербургу будет ходить экскурсионный ретро-автобус
В Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой
6 мая стартует прием заявлений на выдачу Единой карты петербуржца
Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы
Сумку с расчлененным трупом нашли в заброшенном доме в Пушкине
Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником
В Петербурге открылись бесплатные экскурсии на самокатах
Более 3 тысяч коммуналок расселят в Петербурге в 2019 году
Рыбак утонул в Финском заливе, во время ловли корюшки
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая 2019 года
Петербургские скамейки вернутся на улицы города
Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток
Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков
Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль
В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка
Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега
В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека