Движение по красной ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы девушки

СЕГОДНЯ 21:04 2019-05-06T21:04:35+03:00

На красной ветке метро был сбой в движении из-за человека на рельсах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезда не ходили от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов»

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Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам поезда метро, подъезжавшего к станции «Автово» вечером 6 мая. Уже у самой платформы машинист экстренно дернул ручку тормоза. Причиной стал человек на рельсах. Движение по красной ветке метро пришлось остановить.

- Поезда не ходят от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов», - сообщали петербуржцы в соцсетях.

Задержка продолжалась около 15 минут. Это время понадобилось, чтобы достать человека с путей. По счастью, трагедии не произошло. Пострадавшая, а ей оказалась девушка, разбила голову, но осталась жива.

По предварительной информации, поезд успел остановиться, а ранения петербурженка получила при падении на рельсы. Сейчас она госпитализирована, причины инцидента выясняются. Известно, что инцидент произошел в 20:14, а движение поездов в 20:30 было полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU