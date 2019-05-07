2019-05-07T08:44:51+03:00
Происшествия

Горячий кипяток залил Бухарестскую улицу в Купчино

Вокруг парка Героев-пожарных машины проезжали сквозь густой туман по горячей воде [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Бухарестской улице в Купчино прорвало трубу с кипяткомНа Бухарестской улице в Купчино прорвало трубу с кипяткомФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге снова прорыв. На этот раз кипящая вода вырвалась из-под земли на Бухарестской улице во Фрунзенском районе города вечером в понедельник, 6 мая, около одиннадцати часов. За считанные минуты дорога в Купчино превратилась в таинственную и опасную «тропу», затянутую густым туманом.

Прорыв горячей воды в Купчино .

- На Бухарестской у парка Героев-пожарных прорыв кипятка. Аккуратнее при движении по Бухарестской к проспекту Славы. Пожарные и полиция перекрыли две полосы, но машины продолжают ехать, - рассказали в социальных сетях очевидцы коммунального ЧП.

Судя по видео и снимкам, которые опубликовали петербуржцы в интернете, кипятком из прорванной трубы залило две полосы движения по Бухарестской улице. В связи с тем, что в Петербурге вечером температура воздуха опустилась до 6 градусов, туман от горячей воды над дорогой поднялся плотный.

Благо в это время на улице уже мало пешеходов. Сообщений о пострадавших, людей с ожогами не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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