2019-05-07T09:09:40+03:00
Общество

Гроза голубей: В Удельном парке мужчина забивал птиц камнями

Очевидцы увидели, как пожилой петербуржец охотился на пернатых [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Удельном парке очевидцы заметили охотника на голубейВ Удельном парке очевидцы заметили охотника на голубейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Гуляющие по Удельному парку на севере Петербурга горожане заметили охотника на голубей. Мужчина предпенсионного возраста издевался над птицами, заманивая их, а после избивая камнями. Возмущенные горожане, увидев акт живодерства, сняли его на видео.

- Мужчина сидит и кушает на скамеечке бутерброд. Остатки булки он бросает голубям. Казалось бы, простой пенсионер, подкармливающий птиц в парке. Вполне обыденная картина. Но не тут-то было, - написали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионер кидает в голубей камни в Удельном парке Петербурга .

Мужчина выжидал, пока прикормленные птицы подойдут поближе, а после швырял в них камни. На видео запечатлен именно такой момент. В этот раз голубю удалось вовремя улететь, но порой птицам не удавалось уворачиваться от камней.

При этом охотник сидит рядом с двумя взрослыми женщинами, которые особо не обращают внимания на девиантное поведение своего соседа по скамейке.

Довольно быстро пенсионер заметил следящий за собой объектив камеры и поспешил скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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