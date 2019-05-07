Истощенный тюлень выполз к людям на берег Финского залива за помощью

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-07T13:04:43+03:00

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Жители Петербурга снова заметили на побережье Финского залива тюленя. Милое млекопитающее выползло из воды, по всей видимости, в поисках помощи в районе базы Окуневая в Ленинградской области. Очевидцы обратили внимание на то, что тюлень был исхудавший и слабый. Однако они не успели сообщить о животном спасателям.

Тюлень выглядел истощенным и уставшим Фото: ВК/Спасение тюленей

- Вот такая тюленька просилась сегодня ночью на ручки отдыхающим с базы Окуневая. Но потом испугалась и уплыла. Тюлень живет на базе около двух недель. Нам говорили, что ее подкармливают и охраняют. Поэтому мы и не стали вмешиваться, - рассказали активисты из организации «Спасение тюленей».

Однако, взглянув на новые снимки животного, волонтеры заметили, что тюлень сильно похудел и уже вряд ли может самостоятельно справиться со своими проблемами.

Маленькая нерпа просилась людям "на ручки" Фото: ВК/Спасение тюленей

- Мы боялись навредить ему, и видимо как то слишком нежно накинули покрывало… И он уплыл, - рассказали петербуржцы, видевшие тюленя.

Активисты просят отдыхающих горожан обращать внимание на тюленей, которым необходима помощь. В случае обнаружения истощавшего животного, сообщать спасателям тюленей.

ИСТОЧНИК KP.RU