2019-05-07T15:15:34+03:00
Общество

Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры

Очередная волна телефонного терроризма прокатилась по городу во вторник, 7 мая
Петр КИБЕР
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Днем 7 мая под эвакуацию попали несколько крупных торговых центров. Фото: vk.com/spb_todayДнем 7 мая под эвакуацию попали несколько крупных торговых центров. Фото: vk.com/spb_today
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Несмотря на приближение майских праздников, телефонные террористы не прекращают своей «бурной деятельности». Днем 7 мая из-за сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы несколько крупных торговых центров. В их числе «Галерея», «Мега-Дыбенко» и другие.

- Эвакуация ТРК «Парк Хаус» на проспекте Культуры, - сообщают в соцсетях петербуржцы.

Примерно в это же время (с 14:00) стали выводить на улицу посетителей «Галереи». Крупный молл - «Мега Дыбенко» также опустел в считанные минуты. Вслед за ними последовали «Невский центр» на улице Восстания и офисно-торговый центр «Атлантик Сити» у метро «Беговая».

Уже через час проверка в большинстве случаев была завершена. Так, примерно в 15:00 людей из «Галереи» начали пускать обратно, однако все это время сотрудникам пришлось ждать на улице под дождем. А больше всего расстроились посетители расположенного в ТРЦ кинотеатра.

- Сходил, блин, на «Мстителей», - пожаловался расстроенный киноман в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Деньги за билет мужчине пообещали вернуть, но настроение, конечно уже испорчено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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