2019-05-07T15:44:37+03:00
Общество

С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы

А в Смольном объяснили, почему они ходят только по праздникам
Петр КИБЕР
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С 8 до 12 мая по Петербургу будут курсировать ночные автобусы.С 8 до 12 мая по Петербургу будут курсировать ночные автобусы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Близится 9 мая, а с ним и длинные выходные, когда петербуржцы будут отдыхать, а город заполнят многочисленные туристы. Чтобы и тем и другим было проще добираться домой, с 8 по 12 мая по Петербургу будут ходить ночные автобусы.

- В ночь с 8 на 9 мая, с 10 на 11 мая и с 11 на 12 мая можно будет воспользоваться маршрутами 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующими линии метрополитена, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

А в ночь с 9 на 10 мая дополнительно будет организовано движение по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. На этих автобусах петербуржцы и гости города смогут добраться до станций метрополитена, который будет работать круглосуточно.

Впрочем, сами горожане были бы не прочь иметь возможность ездить на ночных автобусах постоянно, как это было несколько лет назад, при запуске эксперимента. Однако в Смольном объяснили, почему ночной транспорт ходит только по праздникам.

- В будни пассажиропоток незначительный, а перевозки стоят дорого, поэтому их организация в непраздничные дни не планируется, - приводит слова чиновников газета «Петербургский дневник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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