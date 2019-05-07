С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-07T17:01:41+03:00

Участие в мероприятии примут больше 15 тысяч делегатов из разных стран мира

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Уже совсем скоро - всего через месяц, в Санкт-Петербург съедутся тысячи человек со всего мира. И это будут не туристы, а участники одного из крупнейших мероприятий, на которых заключаются миллиардные сделки и «решаются судьбы мира». С 6 до 8 мая в Северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум.

- Программа Форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего», - сообщает пресс-служба ПМЭФ.

По словам советника президента России Антона Кобякова, программа Форума составлялась специалистами после тщательного анализа последних тенденций в развитии мировой экономики.

Решения, которые становятся результатом обсуждения глобальных проблем экспертами учеными и политиками, приводят к устойчивому развитию экономики. И не только России, но всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU