Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-07T18:14:02+03:00

Жителя Приозерска оштрафовали за камеры видеонаблюдения в пляжных кабинках для переодевания. Фото: Вадим МИХАЙЛОВ

Теперь у мужчины есть судимость за вторжение в частную жизнь россиян

Изменить размер текста: A A

Судья мирового участка номер 58, что в Приозерском районе Ленинградской области, признал местного жителя виновным во вторжении в личную жизнь граждан. Мужчину, который при помощи технических средств подглядывал за отдыхающими на пляже, приговорили к крупному штрафу.

- Суд установил, что в 2017 году, находясь на пляже одного из озер, обвиняемый устанавливал в кабинках для переодевания мини видеокамеру и производил скрытую видеозапись переодевающихся граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Чтобы люди не заметили подвоха, приозерский вуайерист маскировал видеокамеру под «окружающую среду» и снимал отдыхающих, решивших сменить одежду.

Сколько граждан стали жертвами злоумышленника - точно неизвестно, как и цели, с которыми мужчина установил камеру наблюдения, однако обычно такие записи потом попадают в интернет.

Итогом аморальной деятельности стал штраф в 160 тысяч рублей за «нарушение неприкосновенности частной жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU