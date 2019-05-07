Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Судья мирового участка номер 58, что в Приозерском районе Ленинградской области, признал местного жителя виновным во вторжении в личную жизнь граждан. Мужчину, который при помощи технических средств подглядывал за отдыхающими на пляже, приговорили к крупному штрафу.
- Суд установил, что в 2017 году, находясь на пляже одного из озер, обвиняемый устанавливал в кабинках для переодевания мини видеокамеру и производил скрытую видеозапись переодевающихся граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Чтобы люди не заметили подвоха, приозерский вуайерист маскировал видеокамеру под «окружающую среду» и снимал отдыхающих, решивших сменить одежду.
Сколько граждан стали жертвами злоумышленника - точно неизвестно, как и цели, с которыми мужчина установил камеру наблюдения, однако обычно такие записи потом попадают в интернет.
Итогом аморальной деятельности стал штраф в 160 тысяч рублей за «нарушение неприкосновенности частной жизни».
ИСТОЧНИК KP.RU