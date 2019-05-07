К туристическому сезону в Петербурге появится 112 дополнительных туалетов

СЕГОДНЯ 20:32 2019-05-07T20:32:45+03:00

В это число входят и стационарные постройки, закрытые зимой, и мобильные кабинки и специальные WC-автобусы

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Туристы, которые приезжают в Петербург с началом весны, увеличивают население города чуть ли не вдвое. Не сразу, конечно, а течение всего «высокого» сезона. Для того, чтобы сделать пребывание в Северной столице комфортным, с мая по сентябрь на улицах будут работать дополнительные 112 общественных туалетов.

- Откроется 17 стационарных, 76 модульных туалетов и 19 передвижных санитарно-гигиенических комплексов, - сообщает пресс-служба «Водоканала», в ведении которого находится большая городских уборных.

Все общественные туалеты будут ежедневно работать с 9:00 до 21:00. А два туалета – стационарный на Адмиралтейский проспекте и мобильный полуприцеп на Дворцовой площади у Зимнего дворца, с мая по сентябрь переведены на круглосуточный режим.

Детям до семи лет и льготникам посещение уборной бесплатное, а остальным придется отдать за отправление естественных надобностей 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU