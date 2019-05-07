2019-05-07T20:53:16+03:00
Общество

Смольный потратит почти 3 миллиарда на закупку уборочной техники

Получить новое оборудование должны дорожники из ГУПД «Центр»
Петр КИБЕР
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На новую уборочную технику город готов потратить почти три миллиарда рублей.На новую уборочную технику город готов потратить почти три миллиарда рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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То, что нынешней зимой Санкт-Петербург утопал в снегу, знают все. О трудностях с уборкой города заявляли и местные жители и чиновники и даже глава города. Он же говорил о нехватке уборочной техники, что стало одной из причин снежного коллапса. Чтобы такого не повторялось, Смольный решил купить тракторов и грейдеров на три миллиарда рублей.

- Поставка многофункционального погрузчика с комплектом навесного оборудования, - говорится в описании самого крупного лота на сайте госзакупок.

Через дорожное предприятие «Центр», которое юридически является заказчиком, комитет по благоустройству решил закупить 110 подобных машин.

Еще 211 миллионов потратят на универсальные трактора с возможностью установки на них различного допоборудования, а оставшиеся 1,7 миллиарда пойдут на приобретение разных комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием.

Всего Смольный намерен приобрести около 500 единиц дорожной техники, которая должна прибыть в город до конца ноября нынешнего года. При этом все трактора, грейдеры и прочие погрузчики должны иметь «маячки» ГЛОНАСС/GPS, чтобы их местонахождение можно было отследить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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