2019-05-07T21:26:58+03:00
Общество

Ростральные колонны оградят забором на месяц

Это будет сделано из-за реставрационных работ
Петр КИБЕР
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Ростральные колонны до лета оградят забором.Ростральные колонны до лета оградят забором.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова - такой же символ Петербурга, как медный всадник или Адмиралтейство. Но они, как любое сооружение в городе с влажным климатом, не вечны. Чтобы провести реставрационные работы, колонны на месяц огородят забором.

- На срок с 30 апреля по 1 июня выдана разрешительная документация на установку и размещение временных ограждений для реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль стрелки Васильевского острова», северной и южной Ростральных колонн, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

За время работ специалисты проведут обследование всех объектов стрелки и дадут оценку их техническому состоянию. По результатам инспекции будет принято решение о дальнейших работах. Ну а горожанам и туристам придется немного потерпеть. Впрочем, вид исторического горизонта центра города сильно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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