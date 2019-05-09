Петербуржцы заметили черного козла на кассе продуктового магазина

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-09T10:38:01+03:00

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Чего только не увидишь на улицах Петербурга, какие только животные здесь не обитают. Накануне вечером, 8 мая, житель города зашел в продуктовый магазин и застыл на месте от увиденной картины. На кассе стояла маленькая старушка в сером пальто и бордовом платке. А рядом с ней с грозным видом озирался по сторонам черный козел с большими рогами.

- А что, со своим козлом уже в магазин нельзя? – стали подшучивать петербуржцы, увидев фотографию необычного покупателя в сети.

Где именно была сделала фотография, очевидец не сообщил. Горожане стали угадывать место. Один предположил, что этот магазин находится на 13-й Красноармейской улице, другой – в поселке Кисельня Ленобласти. Однако достоверно не известно.

- Аленушка с братцем Иванушкой. Спустя годы, - сравнили старушку и козла со сказочными персонажами горожане.

По всей видимости, старушка часто заходит за продуктами вместе со своим рогатым спутником, так как рядом с ней не видно возмущенных покупателей или охранников, которые просили бы козла покинуть помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU