В Василеостровском районе прогремели два взрыва

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-09T14:16:06+03:00

В Василеостровском районе в Петербурге прогремели два взрыва Фото: СОЦСЕТИ

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Спокойствие солнечного праздничного дня в четверг, 9 мая, в Василеостровском районе Петербурга нарушили взрывы. Местные жители отдыхали дома, кто-то гулял на улице. И вдруг горожане услышали два громких хлопка.

- Я спала и проснулась от двух громких хлопков. Сначала подумала, что шина какого-то «Камаза» взорвалась, - рассказала свидетельница взрывов в соцсети. Также она предположила, что шум могли создать школьники, бросающие петарды.

Однако версия местной жительницы еще не доказана. По словам свидетелей, звуки взрывов они услышали около полудня возле дома 39 по улице Кораблестроителей. Он находится на острове Декабристов в Василеостровском районе.

Что именно взорвалось, местные жители еще не знаю. Однако отмечают, что на месте взрыва теперь нет куска асфальта.

Петербуржцы рассказывают, что на месте взрывов уже работают криминалисты. Пострадавших в результате инцидента – нет. Однако полицейские все равно внимательно исследуют территорию и огораживают ее специальной «стоп»-лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU