2019-05-09T14:16:06+03:00
Происшествия

В Василеостровском районе прогремели два взрыва

На месте ЧП уже работают петербургские криминалисты
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Василеостровском районе в Петербурге прогремели два взрываВ Василеостровском районе в Петербурге прогремели два взрываФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Спокойствие солнечного праздничного дня в четверг, 9 мая, в Василеостровском районе Петербурга нарушили взрывы. Местные жители отдыхали дома, кто-то гулял на улице. И вдруг горожане услышали два громких хлопка.

- Я спала и проснулась от двух громких хлопков. Сначала подумала, что шина какого-то «Камаза» взорвалась, - рассказала свидетельница взрывов в соцсети. Также она предположила, что шум могли создать школьники, бросающие петарды.

Однако версия местной жительницы еще не доказана. По словам свидетелей, звуки взрывов они услышали около полудня возле дома 39 по улице Кораблестроителей. Он находится на острове Декабристов в Василеостровском районе.

Что именно взорвалось, местные жители еще не знаю. Однако отмечают, что на месте взрыва теперь нет куска асфальта.

Петербуржцы рассказывают, что на месте взрывов уже работают криминалисты. Пострадавших в результате инцидента – нет. Однако полицейские все равно внимательно исследуют территорию и огораживают ее специальной «стоп»-лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бессмертный полк 2019 года в Петербурге собрал тысячи людей
Участок КАД вокруг Петербурга перекроют на три дня
Центр Петербурга 9 мая 2019 года стал пешеходным
На перекрестке в Калининском районе сбили мотоциклиста
Петербуржцы заметили черного козла на кассе продуктового магазина
На трассе «Кола» в массовом ДТП с самосвалом погиб мужчина
Начался парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге
Станцию метро «Невский проспект» закрыли на время парада в честь 9 мая
Погода на 9 мая в Петербурге: Солнце и тепло
Фонд друзей балтийской нерпы показал, как спасенная в Сосновом Бору маленькая нерпа выросла и играет с полотенцем
Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы и подарил им любимую песню
Зенитовцы возложили цветы на Пискаревском кладбище
Полосу на КАД между проспектом Обуховской обороны и Московским шоссе закроют на неделю
Первые Единые карты петербуржцев вручили ветеранам
В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу
Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы
Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс