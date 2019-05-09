Петербуржцы заметили ветерана, идущего по проезжей части проспекта Ветеранов с флагом в руках

СЕГОДНЯ 17:57 2019-05-09T17:57:10+03:00

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В День Победы в Петербурге, да и во всей России люди выходят на улицу для того, чтобы отметить великий праздник и почтить память тех, кто защищал нашу страну. Днем в четверг, 9 мая, автомобилисты заметили старика, который шел по центру проспекта Ветеранов. В руках мужчина крепко сжимал знамя.

- Ветеран идет пешком и машет флагом. Видно, что ему тяжело. Но его ничто не сломит, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Старик шел прямо по проезжей части, одна никто из автомобилистов не мешал его одиночному маршу.

- Дед своей жизнью рискует непонятно зачем, вместо того, чтобы идти там, где безопасно. Праздник праздником, но не надо сходить с ума, - отметили некоторые свидетели происходящего.

Мнение петербуржцев в итоге разделилось. Люди поддерживали старика, говоря о трогательности момента, но большинство все же отмечали, что ходить по проезжей части даже в праздничные дни не безопасно, тем более пожилому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU