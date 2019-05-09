2019-05-09T18:23:45+03:00
Общество

Салют на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00

Салют в честь Дня Победы прогремит в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года ровно в 22.00
Степан СТЕПАНОВ
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По традиции салют 9 мая 2019 года в Петербурге запустят у стен Петропавловской крепости.По традиции салют 9 мая 2019 года в Петербурге запустят у стен Петропавловской крепости.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Санкт-Петербург вместе со всей страной отмечает День Победы. Начался праздник в Северной столице с Парада в 10 утра. Сразу после него по Невскому проспекту на Дворцовую площадь пришли десятки тысяч человек - все они приняли участие в акции Бессмертный полк. Сейчас у стен Главного штаба звучат песни военных лет в исполнении звезд эстрады. Так, на сцене этим вечером выступит Лариса Долина, Зара, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова и многие другие. А сразу после этого прогремит фейерверк. Салют в честь 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начнется ровно в 22.00.

По традиции салют Победы запустят у стен Петропавловской крепости. Полюбоваться им можно будет из разных точек города. Но откуда лучше всего смотреть салют на 9 мая в Петербург? Традиционно это: Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, Дворцовый мост, Биржевой мост, Литейный мост, Троицкий мост.

Закончится салют в начале одиннадцатого - он будет длиться чуть больше 10 минут. Но власти города позаботились о том, чтобы горожане без проблем добрались до дома. Например, метро будет работать всю ночь, так же будут курсировать специальные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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