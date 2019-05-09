У Петропавловской крепости в Петербурге столкнулись два катера

СЕГОДНЯ 21:55 2019-05-09T21:55:28+03:00

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«Водно-транспортное происшествие» наблюдали в четверг, 9 мая, жители и гости Петербурга. Возле Петропавловской крепости в Кронверском проливе в солнечный почти безветренный день столкнулись два катера. Трагедии в стиле «Титаника», разумеется, не произошло. Все обошлось без жертв. Потерян только спасательный круг.

Момент «крушения» попал на видео. Петербуржцы сразу стали обсуждать, кто же виноват в столкновении плавательных средств.

- Судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу, - пояснил один знаток хождения на судне.

- Маленький нарушил! Выезд с прилегающей территории, не пропустил большого, плывущего по главной, - выдвинул версию другой.

Другие пользователи сети больше обратили внимание на то, что в праздник капитаны могут быть не трезвы и стали возмущаться. Однако доказательств тому нет. Со всеми участниками инцидента все хорошо и они продолжают праздновать День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU