16-летняя петербурженка отравилась таблетками

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-11T12:30:29+03:00

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Утром 10 мая доктора «скорой» забрали из квартиры дома на Заневском проспекте 16-летнюю девушку. Юная петербурженка приняла дома какие-то препараты.

– Девушку доставили в больницу с острым пероральным отравлением смесью неизвестных препаратов, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Состояние пациентки оценивают как тяжелое.

В тот же день о подозрительной больной врачи сообщили в полицию. Началась проверка.

– Петербурженка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, – сообщает «Оперативное прикрытие». – По какой-то причине она выпила около 15-20 таблеток двух препаратов – антиоксидантного и противовоспалительного.

Случайно ли школьница приняла так много лекарств, выяснят люди в форме. Если это произошло из-за недосмотра родителей, дело может принять криминальный оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU