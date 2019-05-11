2019-05-11T12:30:29+03:00
Происшествия

16-летняя петербурженка отравилась таблетками

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербурженка состоит на учете по делам несовершеннолетних.Петербурженка состоит на учете по делам несовершеннолетних.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Утром 10 мая доктора «скорой» забрали из квартиры дома на Заневском проспекте 16-летнюю девушку. Юная петербурженка приняла дома какие-то препараты.

– Девушку доставили в больницу с острым пероральным отравлением смесью неизвестных препаратов, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Состояние пациентки оценивают как тяжелое.

В тот же день о подозрительной больной врачи сообщили в полицию. Началась проверка.

– Петербурженка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, – сообщает «Оперативное прикрытие». – По какой-то причине она выпила около 15-20 таблеток двух препаратов – антиоксидантного и противовоспалительного.

Случайно ли школьница приняла так много лекарств, выяснят люди в форме. Если это произошло из-за недосмотра родителей, дело может принять криминальный оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В «Ленэкспо» проходит Праздник корюшки
Военно-историческая реконструкция в Полежаевском парке напугала местных
Завтра Петербургу тоже обещаю ливни и грозы
Директора транспортных учреждений Петербурга зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц
В Петербурге появился союз аквабайкеров
Петербургский ПЕН-клуб поддержал Елену Чижову, на которую подали заявление из-за статьи о блокаде
Спасатели ловили на крыше дома на Петроградской стороне собаку
На «Беговой» снова заметили протечку
Пожарная машина, которая мчалась на аварию, столкнулась с трактором, оба перевернулись
Рейс из Петербурга в Анталью задерживают на 12 часов
Крематорий на Шафировском ждет капитальный ремонт
В День Победы житель Ленобласти украл из храма ящик с пожертвованиями
Петербуржцы привели в порядок корабль с алыми парусами во дворе на Тверской