2019-05-11T13:28:45+03:00
Происшествия

Спасатели ловили на крыше дома на Петроградской стороне собаку

Животину спустили на кране МЧС и передали хозяевам
Анна ПОСЛЯНОВА
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Зверя пришлось приманивать куском мяса.Зверя пришлось приманивать куском мяса.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как пес оказался на крыше исторической пятиэтажки на Петроградской стороне, остается загадкой. Но чтобы вернуть его на землю, на Петрозаводской улице у дома №20 развернули целую спасательную операцию с мигалками, завороженными очевидцами и спецтехникой.

О собаке, бегавшей по крыше дома, спасателям сообщили сегодня утром, 11 мая. Около половины одиннадцатого к дому №20 подъехали красные машины с мигалками.

– На крыше здания работало несколько спасателей, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Собака была испугана и не давала к себе приблизиться. Пришлось приманивать ее куском мяса.

Похоже, мясо сработало, и животное все-таки доверилось людям. Завершилась беготня по крыше благополучно: спасатели с псинкой на руках спустились вниз в люльке крана МЧС. Собаку-путешественницу передали хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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