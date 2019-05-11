Спасатели ловили на крыше дома на Петроградской стороне собаку
Как пес оказался на крыше исторической пятиэтажки на Петроградской стороне, остается загадкой. Но чтобы вернуть его на землю, на Петрозаводской улице у дома №20 развернули целую спасательную операцию с мигалками, завороженными очевидцами и спецтехникой.
О собаке, бегавшей по крыше дома, спасателям сообщили сегодня утром, 11 мая. Около половины одиннадцатого к дому №20 подъехали красные машины с мигалками.
– На крыше здания работало несколько спасателей, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Собака была испугана и не давала к себе приблизиться. Пришлось приманивать ее куском мяса.
Похоже, мясо сработало, и животное все-таки доверилось людям. Завершилась беготня по крыше благополучно: спасатели с псинкой на руках спустились вниз в люльке крана МЧС. Собаку-путешественницу передали хозяевам.
ИСТОЧНИК KP.RU