2019-05-11T19:19:58+03:00
Происшествия

В Кудрове из окна высотки выпали телевизор и его владелец

Предварительно мужчина устроил в съемной квартире потоп
Анна ПОСЛЯНОВА
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Погибший снимал квартиру-студию у своего знакомого. Фото: Сообщество «Кудрово» во «ВКонтакте»Погибший снимал квартиру-студию у своего знакомого. Фото: Сообщество «Кудрово» во «ВКонтакте»
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Страшный грохот разбудил жителей дома №13 по Пражской улице в Кудрове минувшей ночью.

– Из окна квартиры на девятом этаже, где играла громкая музыка, вылетел телевизор, который приземлился на припаркованный «Рендж Ровер», – сообщают очевидцы в соцсетях. – Вслед за техникой оттуда выпал мужчина.

Медики, которых вызвали очевидцы, констатировали смерть 56-летнего мужчины. Полицейские попытались попасть в квартиру несчастного, но она была закрыта изнутри.

– Погибший с прошлого года снимал в 14-этажном доме квартиру-студию у своего знакомого, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Дождавшись владельца жилища, дверь вскрыли. Внутри обнаружили беспорядок и потоп: мужчина открыл кран и заткнул раковину тряпкой.

Идет проверка. Люди в форме выясняют, что толкнуло квартиросъемщика на крайний шаг и связана ли трагедия с криминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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