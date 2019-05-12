В Петербурге ночью перевернулась и загорелась «Газель»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-12T13:07:52+03:00

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В ночь с 11 на 12 мая в Пушкинском районе Петербурга произошла «взрывная» авария. Автомобиль «Сааб», двигавшийся по Московскому шоссе, протаранил «Газель». Из-за удара она опрокинулась набок и внезапно вспыхнула, как спичка.

- Ее как игрушку подкинуло вверх, она перевернулась и загорелась, - сообщают очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». – Парня на «Саабе» зажало в машине, его вытащили. Все травмированы, но живы.По словам участников группы, больше всех досталось именно водителю «Сааба» - с места трагедии его в бессознательном состоянии увезла «Скорая». Водитель и пассажир «Газели» отделались легкими травмами.По версии очевидцев, водитель «Сааба» на несколько секунд потерял контроль над машиной – либо заснул, либо почувствовал себя плохо. А пожар в газели мог случиться из-за газового баллона, который взорвался от удара.В деталях случившегося разбирается следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU