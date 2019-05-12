В Петербург на ПМЭФ-2019 приедет глава Китайской Народной Республики

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-12T12:54:14+03:00

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Главным гостем очередного Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной Столице с 6 по 8 июня, станет Си Цзиньпин – «верховный лидер» Китая. Информацию о визите генерального секретаря китайской коммунистической партии в Россию ранее подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.- Программа мероприятий с участием китайской делегации, в том числе встреч на высшем уровне, будет оглашена в ближайшее время, - отметил он в беседе с «КП».Владимир Путин пригласил главу Китая на ПМЭФ еще в 2018 году, во время саммита G20. Си Цзиньпин приглашение принял. Ожидается, что на форуме лидеры стран обсудят перспективы взаимодействия Москвы и Пекина, а также заложат фундамент для дальнейшего развития российско-китайских отношений в бизнесе, культуре и социальной сфере.ПМЭФ-2019 традиционно пройдет в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум». Главная тема в этом году звучит так: «Формируя повестку устойчивого развития».

ИСТОЧНИК KP.RU