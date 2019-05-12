В Петербурге ребенок, скатившись с горки на детской площадке, получил двойной перелом ноги
Его отец хочет найти и наказать виновных
Инцидент произошел на игровой площадке в парке Яблоневый сад"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Неприятная история приключилась 8 мая в парке «Яблоневый сад» на Белградской улице Петербурга. Попытка скатиться с закрытой пластмассовой горки обернулась для восьмилетнего мальчика переломом ноги и госпитализацией. Об этом 12 мая рассказал социальных сетях его отец.- Покатившись вниз, он угодил ногой в дыру, которая появилась в результате действий третьих лиц, - написал мужчина. – В итоге он получил серьезную травму правой ноги, а именно двойной перелом со смещением.Мальчика отправили в больницу. Впереди у него – долгий и неприятный курс лечения. Отец же вовсе не намерен спускать ситуацию на тормозах. В его планах – найти и наказать виновных, пока из-за чужой халатности и безответственности не пострадали другие дети. Мужчина уже написал заявление в полицию и теперь ждет реакции от стражей правопорядка.
ИСТОЧНИК KP.RU