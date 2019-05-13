2019-05-13T07:46:17+03:00
Общество

Прогноз погоды в Петербург на 13 мая: Первый рабочий день послепраздничной недели будет теплым

Синоптики обещают горожанам до 17 градусов выше ноля и без осадков
Петр КИБЕР
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В первый рабочий день после длинных праздников в Петербурге будет светить солнце.В первый рабочий день после длинных праздников в Петербурге будет светить солнце.Фото: Петр КИБЕР
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«На работу, на работу!» - с такими словами воскресным вечером ложились спать многие петербуржцы, уставшие отдыхать на длинных выходных. Хотя некоторые, не прочь побездельничать и еще. Впрочем, и тех и других одно порадует точно - погода. Понедельник должен стать солнечным и теплым.

- 13 мая в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер переменный, умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Правда, уже во вторник могут пройти кратковременные дожди, а температура чуть понизится до +14, однако серьезного изменения в худшую сторону ждать не стоит. Так, в среду синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков и до плюс 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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