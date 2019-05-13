Белки, еноты и хорьки: Прокуратура нашла нарушения в частном приюте «Полянка»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-13T13:03:31+03:00

Енотов и хорьков в приюте "Полянка" содержали с нарушениями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Животных показывали за деньги, но содержали не по правилам

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Сотрудники прокуратуры нашли множественные нарушения в работе фонда помощи безнадзорным животным «Альма» на проспекте Народного Ополчения. Здесь проверяющим не понравились условия содержания питомцев и отсутствие необходимой документации.

- Так, в миниприюте «Полянка» содержатся различные виды животных: еноты, белка, ворона, хорек, пять кроликов, черепахи, минипиг, морские свинки, нутрии и мелкий рогатый скот. Зверушек демонстрируют посетителям за деньги, однако индивидуальная идентификация животных отсутствует, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Другими словами, на клетках перед козами не написано, что это козы. Также нет табличек у енотов, хорьков и прочей живности. Но и это, как говорится, еще не все. Проверка показала, что фондом не соблюдаются положения закона о ветеринарном контроле.

Так, у животных отсутствовали документы от ветеринарной службы, которая дает разрешение на содержание диких зверей в условиях неволи и проводит вакцинацию мохнатых питомцев, дабы они не стали очагом распространения какой-нибудь нехорошей болезни.

По результатам проверки руководству фонда вынесли предписание, по которому все нарушения необходимо устранить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU