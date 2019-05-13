2019-05-13T15:12:04+03:00
Общество

Программу ПМЭФ-2019 откроет забег по историческому центру Петербурга

Лучших бегунов выберут в трех номинациях
Анна ПОСЛЯНОВА
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Участниками забега в предыдущие годы были Дмитрий Песков, Герман Греф, Тина Канделаки.Участниками забега в предыдущие годы были Дмитрий Песков, Герман Греф, Тина Канделаки.Фото: Предоставлено организаторами
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Программу Петербургского международного экономического форума, который пройдет на берегах Невы 6-8 июня, откроет забег Roscongress SPIEF race. Маршрут начнется на Исаакиевской площади и растянется на пять километров по историческому центру Петербурга.

– Утренний забег станет уникальной возможностью увидеть знаковые объекты в эксклюзивной обстановке, – поясняют организаторы. – Он также станет неформальной площадкой для расширения деловых коммуникаций и придаст импульс для работы на форуме.

Соревноваться будут в трех номинациях: участники ПМЭФ, аккредитованные журналисты и члены сети фитнес-клубов, организующих мероприятия. В 05:50 для бегунов откроют стартовый городок, где начнется регистрация (при этом желающие должны подать заявку заранее через личный кабинет), а сам старт наметили на 07:00. Завершится забег чествованием победителей и призами.

Впервые забег SPIEF race прошел в 2016 году, тогда в нем поучаствовало около 300 человек. Среди них были пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент «Сбербанка» Герман Греф, официальный представитель МИД Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки, а победителем среди участников форума стал генеральный директор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов: он пробежал пять километров за 17 минут 42 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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