2019-05-13T17:41:52+03:00
Происшествия

В Колпино петербуржец пытался зарубить топором знакомого

Разъяренный мужчина угрожал приятелю убийством
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчина угрожал зарубить топором своего знакомогоВ Петербурге мужчина угрожал зарубить топором своего знакомогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Колпинском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали разбушевавшегося мужчину, который угрожал своему знакомому убийством. Петербуржец в порыве гнева схватил топор и гонялся по квартире за приятелем, пытаясь его зарубить. Инцидент произошел рано утром в минувшую пятницу, 10 мая.

- В 9:45 утра 10 мая в одной из квартир в доме номер 96 по Павловской улице задержан 44-летний мужчина, угрожавший убийством 40-летнему товарищу, замахиваясь на него топором, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Опасная сцена разыгралась в ходе обычного бытового конфликта. Петербуржец взял топор. Сначала он просто угрожал убийством знакомому, а в подтверждении серьезности своих намерений ударил товарища по пальцу левой руки. После этого мужчина бросил все и сбежал. Однако недалеко.

Росгвардейцы, узнавшие о конфликте, быстро разыскали петербуржца. Его обнаружили возле дома 22 на улице Танкистов, задержали и передали в руки полиции. Теперь решается вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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