2019-05-14T08:22:49+03:00
Общество

В Петербурге умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

Ученому было 67 лет
Петр КИБЕР
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Борис Шебшаевич был одним из создателей системы ГЛОНАСС. Фото: Стоп-кадр с видео/ facebook.com/aoglonassБорис Шебшаевич был одним из создателей системы ГЛОНАСС. Фото: Стоп-кадр с видео/ facebook.com/aoglonass
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Российская наука понесла серьезную утрату. В возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге скончался Борис Шебшаевич. В кругу специалистов он известен тем, что был одним из создателей навигационной системы ГЛОНАСС.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что на 68-м году скоропостижно ушел и жизни Борис Валентинович Шебшаевич. В нашей памяти он останется высокопрофессиональным, вдумчивым и скромным человеком, преданным своему делу, - говорится в сообщении дирекции Российского института радионавигации и времени.

Борис Шебшаевич всю жизнь был проработал в РИРВ. В 1975 году он пришел в Ленинградский научно-исследовательский радиотехнический институт, чтобы продолжить семейную научную династию. За долгие годы он прошел путь от инженера лаборатории до генерального директора.

По его руководством в институте была создана первая в России спутниковая геодезическая аппаратура. Также Борис Шебшаевич имел непосредственное отношение к разработке навигационной системы ГЛОНАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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