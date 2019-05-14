2019-05-14T08:50:17+03:00
Происшествия

После лобового столкновения с «Ауди» пассажирка мотоцикла оказалась в критическом состоянии

Серьезное ДТП произошло на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы
Петр КИБЕР
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После лобового удара руль мотоцикла оказаллся в лобовом стекле иномарки. Фото: vk.com/spb_todayПосле лобового удара руль мотоцикла оказаллся в лобовом стекле иномарки. Фото: vk.com/spb_today
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Нарушение правил дорожного движения стало причиной серьезного ДТП, произошедшего поздно вечером 13 мая на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Литовской улицы. Здесь лоб в лоб столкнулись «Ауди» и мотоцикл, на котором ехали два человека.

- При повороте налево, водитель «Ауди А6», мужчина 1965 года рождения, не предоставил преимущества мотоциклу, ехавшему прямо, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом мотоциклист с пассажиркой, по словам очевидцев, тоже ехал с приличной скоростью. В результате сильного удара 25-летний водитель байка и его пассажирка перелетели через капот машины и упали на дорогу. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали скорую помощь, которая срочно увезла обоих в больницу.

По сведениям ГИБДД, мотоциклист находится в тяжелом состоянии, а его 28-летняя спутница в крайне тяжелом. Установлением всех обстоятельств аварии занимаются инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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