За майские праздники с улиц Петербурга вывезли 364 тонны мусора

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-14T09:20:28+03:00

А для того, чтобы отмыть город, понадобилось 30 тысяч кубометров воды

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Прошли долгие майские праздники, в которые по Петербургу гуляли многочисленные горожане и туристы. Все они вольно или невольно оставляли за собой мусор, который приходилось убирать коммунальным службам. Итоги этой работы подвел комитет по благоустройству Северной столицы.

- В праздничную неделю дорожники собрали за семь дней 3,9 тысяч тонн смёта и 364 тонны мусора. Для мойки улиц города было использовано 30 тысяч кубометров воды, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам чиновников, накануне Дня Победы, а также после него, дорожные службы вымыли 340 магистралей города со специальным шампунем. Он помогает сводить масляные пятна и другие загрязнения. Всего на одну поливальную машину (10 кубометров) уходит одна литровая бутылка средства.

Всего за весенний сезон 2019 года дорожники истратили 350 тысяч кубометров воды и несколько сотен литров шампуня. И все для того, чтобы город был чистым.

ИСТОЧНИК KP.RU